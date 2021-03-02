سيالة يبحث مع المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية تداعيات إنتشار فيروس كورونا

ليبيا – استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أمس الإثنين الأمين المساعد والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت جانيون والوفد المرافق لها، حيث قدمت فيه جانيون خطتها للعمل الإنساني للبعثة الأممية.

سيالة تسلم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة نسخة من أوراق اعتمادها للعمل داخل ليبيا، وتناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات كوفيد 19، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، ودعم حكومة الوفاق في مواجهة هذا الوباء من قبل المجتمع الدولي.

وعبر سيالة عن تقديره للجهود التي تبذلها البعثة الأممية في المجال الإنساني، وحرصها على التواصل مع البلديات والتنسيق مع الوزارات المختصة، مشيدًا بجهود البعثة الأممية في دعم الحكومة في الملفات ذات الطابع الإنساني وازمة النزوح.

كما أكد دعم وزارة الخارجية وحكومة الوفاق عمليًا لجانيون وبما يساهم في نجاح مهمتها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية