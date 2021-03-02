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«العربي الورفلي»: لن نتجاوز مرحلة الكراهية في ظل وجود فكر متطرف يغذيه «الغرياني»

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الخبير السياسي والأكاديمي الليبي العربي أبوبكر الورفلي، أن “كل ما بثه المفتي المعزول الصادق الغرياني من فتاوى داخل المجتمع الليبي ساهمت في تكريس الاختلاف والفرقة والفتنة.

وأضاف «الورفلي»، تصريحات صحفية رصدتها «الساعة24»، أن “وظيفة المفتي لم تكن موجودة في السابق كوظيفة يحتكرها شخص بعينه، بل كانت عبارة عن إدارة جماعية تتخذ القرار بالإجماع”.

وأشار إلى أنه “يوجد عدة فتاوى تحريضية تحرض الناس على القتال، بل وصل الأمر حد إصدار فتاوى ضد مدن ليبية وفتاوى أخرى تكفّر شريحة واسعة من نخب سياسية واجتماعية، بسبب خلافهم مع المفتي الذي انتهج نهجا متطرفا بدعمه لجماعات إرهابية”.

وتابع «الورفلي»: “لو تتبعنا الأحداث ومنذ 2011 فسوف نجد أن المفتي المعزول أصدر العديد من الفتاوى التي تتسم بالطابع السياسي وتبتعد عن الفتوى الدينية التي تخدم مصلحة الناس”.

ولفت «الورفلي» إلى أن “هناك كتائب مسلحة تابعة للمفتي وتسير على فتاواه، بل وتعتبره الأب الروحي لها وتتبع أفكاره المتطرفة”.

وأوضح إنه “لا يمكن لليبيا أن تتجاوز مرحلة الكراهية في ظل وجود فكر متطرف يغذيه هذا المفتي وغيره ممن يعتبرون أنفسهم أولياء على الناس”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انه فكر متخلف لمفتت الديار الليبية الذى يتباها بانه تعلم الاسلام على يد هولندى اى ان عميل للموساد حسب كلامه هو ولا ينشط فكره الا بين الجهلاء بابسط مبادئ الاسلام الذى ينهى الفرقة ومن يفعل ذلك ويضر المسلمين وينشر الفتنة يستحق القتل ومذهب الغريانى يعتمد على فكر الخوارج المدعوم صهيونيا لتشويه الاسلام

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  • هذا الدجال مفتري علي الدين وليس مفتي يحرض علي القتل والهدم وإراقة الدم والارهاب بائع آخرته بدنيا الارهابيين والمتطرفين فلقد وصل الي أرذل العمر والله قال كلمته في أقوم كهذا المسوخ الدجال خالف كلام الرحمن ارضءا للاردوغان … وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

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