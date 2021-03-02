«العربي الورفلي»: لن نتجاوز مرحلة الكراهية في ظل وجود فكر متطرف يغذيه «الغرياني»

أكد الخبير السياسي والأكاديمي الليبي العربي أبوبكر الورفلي، أن “كل ما بثه المفتي المعزول الصادق الغرياني من فتاوى داخل المجتمع الليبي ساهمت في تكريس الاختلاف والفرقة والفتنة.

وأضاف «الورفلي»، تصريحات صحفية رصدتها «الساعة24»، أن “وظيفة المفتي لم تكن موجودة في السابق كوظيفة يحتكرها شخص بعينه، بل كانت عبارة عن إدارة جماعية تتخذ القرار بالإجماع”.

وأشار إلى أنه “يوجد عدة فتاوى تحريضية تحرض الناس على القتال، بل وصل الأمر حد إصدار فتاوى ضد مدن ليبية وفتاوى أخرى تكفّر شريحة واسعة من نخب سياسية واجتماعية، بسبب خلافهم مع المفتي الذي انتهج نهجا متطرفا بدعمه لجماعات إرهابية”.

وتابع «الورفلي»: “لو تتبعنا الأحداث ومنذ 2011 فسوف نجد أن المفتي المعزول أصدر العديد من الفتاوى التي تتسم بالطابع السياسي وتبتعد عن الفتوى الدينية التي تخدم مصلحة الناس”.

ولفت «الورفلي» إلى أن “هناك كتائب مسلحة تابعة للمفتي وتسير على فتاواه، بل وتعتبره الأب الروحي لها وتتبع أفكاره المتطرفة”.

وأوضح إنه “لا يمكن لليبيا أن تتجاوز مرحلة الكراهية في ظل وجود فكر متطرف يغذيه هذا المفتي وغيره ممن يعتبرون أنفسهم أولياء على الناس”.