القبلاوي: السلطات المصرية وافقت على هبط طائرة تابعة للخطوط الليبية في مطار القاهرة

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي أن السلطات المصرية وافقت على هبوط طائرة تابعة للخطوط الليبية في مطار القاهرة.

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وقال القبلاوي في تغريدة له بموقع “تويتر” “بعد موافقة السلطات المصرية من المقرر أن تهبط طائرة الخطوط الليبية في مطار القاهرة” مضيفا “وزارة الخارجية تأمل أن تكون هذه الرحلة دافعا حقيقيا لاتخاذ مصر إجراءات دائمة لفتح المجال الجوي أمام الشركات الليبية وعودة الملاحة مع مطار القاهرة مباشرة حتى يتسنى (للوزارة)رفع المعاناة عن المواطنين”.