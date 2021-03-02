ليبيا الان

المنفي ونائباه يبحثان مع سفير ألمانيا هذه الموضوعات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني خلال لقائهم  اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أكد السفير الألماني لدى ليبيا على دعم بلاده الكامل لمخرجات حوار جينيف والتي ولدت من رحم مباحثات مؤتمر برلين وبارك انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة 

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ونائباه على أهمية دور ألمانيا في حل الأزمة الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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