خلال لقائه بالسفير.. «المنفي»: دور ألمانيا مهم في حل الأزمة الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي، ونائباه السيد عبدالله اللافي والسيد موسى الكوني اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي المنتخب، في بيان، أن “السفير الألماني لدى ليبيا، بارك للرئيس وأعضاء المجلس على انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة”.

وبحث اللقاء التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، وأكد «المنفي» خلال اللقاء على أهمية دور ألمانيا في حل الأزمة الليبية.

وفِي ختام اللقاء أكد السفير الألماني لدى ليبيا على دعم ألمانيا الكامل لمخرجات حوار جنيف والتي ولدت من رحم مباحثات مؤتمر برلين.