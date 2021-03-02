سفير بريطانيا للمنفي: ندعم المجلس الرئاسي للوصول للاستحقاقات القادمة

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على دعم مخرجات حوار جينيف مبينا أن بلاده ستقدم الدعم الكامل على جميع الأصعدة للمجلس الرئاسي والحكومة من أجل الوصول للإستحقاقات القادمة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السفير البريطاني قدم التهنئة للمنفي لإستلامه رئاسة المجلس الرئاسي.

وبحث الجانبين أوجه التعاون الثنائي بين ليبيا وبريطانيا في عديد من الملفات المهمة من أجل تطوير التنسيق والتواصل بين البلدين.