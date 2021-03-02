إصابتان جديدتان بـ«كورونا» وحالة شفاء في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الثلاثاء، خروج حالة من مركز العزل بمستشفى جالو العام بعد التأكد من شفائها من الوباء.

وفي بيانها رقم «84» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أشارت اللجنة إلى دخول حالتي «كورونا» منذ يومين إلى مركز العزل بمستشفى جالو العام، ما يرفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس داخل المركز إلى ثلاث.

– تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في الواحات

وأحصت اللجنة، السبت، ثلاث إصابات بفيروس «كورونا» وذلك بعد إجراء تحاليل لثماني عينات خلال الفترة من 11 إلى 24 فبراير الماضي.

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