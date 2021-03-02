البعثة الأممية تصدر توضحيا بشأن مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بشأن التقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول «مزاعم الرشاوى» خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، نقلًا عن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة.

وأكدت البعثة في بيان، أن فريق الخبراء (PoE) «كيان مستقل ومنفصل تمامًا» عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وشددت على أنها «لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق» عليه.

وطالبت بضرورة «توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات».

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