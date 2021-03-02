نصية: هذه أسباب المطالبة بنشر تقرير الخبراء

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن المطالبة بنشر تقرير الخبراء يعود لسببين أولهما تحقيق الشفافية والمصداقية وثانيهما عدم استخدام ما ورد في التقرير لابتزاز الحكومة.

وقال نصية في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “مطالبتنا بنشر تقرير الخبراء وبكامل ملاحقه ترتكز على سببين؛ الأول العملية السياسية يجب أن تبنى على الشفافية والمصداقيه خاصةً وأننا ذاهبون لانتخابات في نهاية العام، الثاني حتى لا يستخدم ما ورد في التقرير لابتزاز حكومة الوحدة الوطنية من قبل الدول الكبرى”.

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وكان 25 نائبًا، طالبوا رئاسة مجلس النواب بمخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن مزاعم عن تلقى رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وإرجاء موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر.