البعثة الأممية «تشجع» على انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

شجعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس النواب «بشدة» على الاجتماع كما هو مقرر في مدينة سرت في الثامن من مارس الجاري لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد الدبيبة.

وجاءت دعوة البعثة بعد مشاورات مع شركاؤها الدوليين بشأن الاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت، حسب بيان للبعثة شجع الدبيبة على تقديم التشكيلة الحكومية «على وجه السرعة».

وقالت البعثة إن دعوتها «تأتي تماشيًا مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021».

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