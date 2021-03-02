ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

02 March, 2021

شهد المدرج التعليمي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، مناقشة رسائل الإيجاز العالية الماجستير؛ تخصص جراحة العظام بالمستشفى، للأطباء محمد لاصيفر، وفرج الفريطيس، وعلي بوعجيلة.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية ،فإن الدكتور محمد لاصيفر ناقش رسالة بعنوان (دراسة مدى انتشار كسر فوق اللقمة لعظمة الساعد للأطفال بمدينة طرابلس)، تحت إشراف الدكتور إدريس التاجوري، ورسالة الدكتور فرج الفريطيس كانت بعنوان (دراسة مدى انتشار كسور مفصل المرفق للأطفال في مستشفى الجلاء بنغازي)، تحت إشراف الدكتور إدريس التاجوري، ورسالة للدكتور على بوعجيلة بعنوان (التثبيت الخارجي مقابل التسمير داخل النخاع المتشابك غير الملوث لكسر عظم الساق المفتوح عند البالغين)، تحت إشراف الدكتور مبروك بوحلفاية.

وكان ذلك بالتنسيق والإشراف الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الجيار استشاري جراحة اليد ومنسق الدراسات العليا بأقسام جراحة العظام، كما تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الأستاذ الدكتور محمد خليل استشاري جراحة العظام (ممتحن خارجي)، والأستاذ الدكتور مبروك بوحلفاية استشاري جراحة العظام (ممتحن خارجي)، والأستاذ الدكتور أدريس التاجوري استشاري جراحة العظام (ممتحن داخلي).

ويذكر أن هذه المناقشة، هي الأولى بمستشفى الجلاء بنغازي، وقد أشادت اللجنة المشكلة بموضوع الرسائل الذي يعد إضافة ملموسة في مجال البحث العلمي بجراحة العظام.