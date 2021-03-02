سيالة يدشن الخط الجوي بين طرابلس والقاهرة

دشن وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة ظهر اليوم الثلاثاء الخط الجوي بين مطاري القاهرة الدولي ومطار معيتيقة الدولي في طرابلس، حيث حطت طائرة الخطوط الجوية الليبية على أرض مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس في أول رحلة بين المطارين منذ أعوام.

و استقل سيالة وفق ما أفادت به السفارة الليبية بالقاهرة ،طائرة الخطوط الليبية التي أقلت 217 مئتان وسبعة عشر راكبا سمحت السلطات المصرية لهم بالدخول لمصر عبر مطار القاهرة وذلك في اطار تنفيذ التوافقات التي تمت بين حكومتي الوفاق وجمهورية مصر من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وبما فيه مصلحة الشعبين.

وبحسب القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة طارق الحويج فسيتم الاعلان عن جدول الرحلات الأسبوعي بين البلدين حالما تستكمل سلطات الطيران المدني في البلدين كافة الاجراءات الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل الخط الجوي بين طرابلس والقاهرة.