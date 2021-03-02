هوبتون ينقل للمنفي دعم بلاده للرئاسي الجديد وصولا إلى الاستحقاقات القادمة

بحث رئيس المجلس الرئاسي المنتخب، محمد لمنفي، مع السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة، من أجل تطوير التنسيق والتواصل بينهما .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه لمنفي من هوبتون، الذي أكد على دعم مخرجات حوار جنيف، وتقديم المملكة المتحدة الدعم الكامل على جميع الأصعدة للمجلس الرئاسي المنتخب وحكومة الوحدة، من أجل الوصول إلى الاستحقاقات القادمة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي المنتخب.

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