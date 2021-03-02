السفير السعودي أحمد قطان: تركيا تستهدف الاستحواذ على ثروات ليبيا لإصلاح اقتصادها المنهار

فجر أحمد قطان، وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، وسفير المملكة السابق بالقاهرة، العديد من القضايا الهامة التي تخص الشأن الليبي والمصري والسعودي والعربي خلال استضافته ببرنامج “في الصورة” على روتانا خليجية.

وقال أحمد قطان خلال استضافته في برنامج “في الصورة” على فضائية “روتانا خليجية”: “ما يقبل به الشعب الليبي سوف تقبل به السعودية، طالما حكم البلد رئيسا منتخبا يرضى عنه جميع الأطراف، وتم إخراج كل القوات الأجنبية من داخل الأراضي الليبية”.

وأضاف: “تركيا تهدف للاستحواذ على ثروات ليبيا لإصلاح اقتصادها الذي ينهار يوما بعد يوم”.

وأوضح: “كنت متشائما للغاية من المشهد الليبي قبل عدة سنوات، وشبح “التقسيم” كان يلوح أمام ناظري. المملكة أيدت إعلان القاهرة ومبادرة 5 + 5، وتحرص اليوم على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتنازعة لإرساء حل سياسي بليبيا”.

كما تحدث السفير السعودي السابق بالقاهرة عن الصومال وقال: إنه “يعاني من انقسامات عدة، ورغم محاولات دول عدة للسيطرة على المشهد الصومالي، لكن المملكة العربية السعودية لازلت تؤدي واجبها نحو هذا البلد من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية”.