الثني يوجه بالاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الإثنين خلال اجتماعه مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة أن الثني أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع لإجراءات الإدارية والمالية تمهيدا لإجراء التسليم والاستلام لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وشدد الثني على سرعة العمل وتقديم العون لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها، معربا عن أمله في نجاح الحكومة في توحيد البلاد واستقرارها لرفع المعاناة عن المواطنين.
وضم الاجتماع وزير الصناعة – المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل السنوسي صالح وكافة مدراء الإدارات القانونية والمالية والمشروعات بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية والمكلفون بجرد كافة الأصول الثابتة والمنقولة والخزائن والمخازن.
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