الثني يوجه بالاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الإثنين خلال اجتماعه مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة أن الثني أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع لإجراءات الإدارية والمالية تمهيدا لإجراء التسليم والاستلام لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وشدد الثني على سرعة العمل وتقديم العون لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها، معربا عن أمله في نجاح الحكومة في توحيد البلاد واستقرارها لرفع المعاناة عن المواطنين.

وضم الاجتماع وزير الصناعة – المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل السنوسي صالح وكافة مدراء الإدارات القانونية والمالية والمشروعات بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية والمكلفون بجرد كافة الأصول الثابتة والمنقولة والخزائن والمخازن.