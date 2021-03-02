الثني: مستعد للمثول أمام الرقابة والقضاء للمحاسبة

أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني خلال لقائه عيان ومشائخ وحكماء بلدية أمساعد ورئيس المجلس التسييري للبلدية صالح امعوض أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام الجهات الرقابية والقضائية من أجل التحقيق والمحاسبة.
وبين الثني خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أن الحكومة عملت وفق الإمكانيات المتاحه لها ضرورة داعيا إلى الإسراع في منح الثقه لحكومة الوحدة الوطنية.
وأشار الثني إلى أن الحكومة الليبية على استعداد للتسليم في أسرع وقت معربا عن أمله من الحكومة القادمة توفير احتياجات كافة المناطق.
وثمن أعيان ومشائخ بلدية امساعد دور الحكومة الليبية وما قدمته من خدمات للبلدية خاصة وأن المنطقه لم تقدم لها الخدمات طيلة عمل الحكومات السابقة.
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