الثني: مستعد للمثول أمام الرقابة والقضاء للمحاسبة

أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني خلال لقائه عيان ومشائخ وحكماء بلدية أمساعد ورئيس المجلس التسييري للبلدية صالح امعوض أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام الجهات الرقابية والقضائية من أجل التحقيق والمحاسبة.

وبين الثني خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أن الحكومة عملت وفق الإمكانيات المتاحه لها ضرورة داعيا إلى الإسراع في منح الثقه لحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار الثني إلى أن الحكومة الليبية على استعداد للتسليم في أسرع وقت معربا عن أمله من الحكومة القادمة توفير احتياجات كافة المناطق.

وثمن أعيان ومشائخ بلدية امساعد دور الحكومة الليبية وما قدمته من خدمات للبلدية خاصة وأن المنطقه لم تقدم لها الخدمات طيلة عمل الحكومات السابقة.