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نيابة شمال طرابلس : حادثة موكب باشاغا لم تكن محاولة لاغتياله

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية، عمر علي فكيني، الموقف بشأن الواقعة التي حصلت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي بمنطقة جنزور أثناء مرور موكب وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، حيث أكد فكيني أن الحادث الذي تعرض له موكب باشاغا لم يكن بغية اغتياله بحسب الأدلة الكثيرة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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