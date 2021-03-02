نيابة شمال طرابلس : حادثة موكب باشاغا لم تكن محاولة لاغتياله

أصدر رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية، عمر علي فكيني، الموقف بشأن الواقعة التي حصلت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي بمنطقة جنزور أثناء مرور موكب وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، حيث أكد فكيني أن الحادث الذي تعرض له موكب باشاغا لم يكن بغية اغتياله بحسب الأدلة الكثيرة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الغناي: حراك نيابي ونخبوي في الشارع الليبي يطالب بتأجيل جلسة منح الثقة
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
الثني: مستعد للمثول أمام الرقابة والقضاء للمحاسبة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
ترجيح تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة ومطالبات بالكشف عن تقرير الأمم المتحدة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
إجمالي الإصابات في طبرق 438 منذ بدء الجائحة
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك