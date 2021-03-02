نقص كبير في مشغلات كورونا ببلدية القرضة

يعاني مركز الفلترة ببلدية القرضة في وادي الشاطئ شحا كبيرا في المواد التشغيلية الخاصة بفحص فيروس كورونا والمواد الخاصة بالأطقم الطبية في وقت ينتشر فيه الفيروس بشكل خطير في المنطقة.
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قناة ليبيا
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