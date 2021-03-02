ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ خاص |

02 March, 2021

اكد محمد الجارح مدير مكتب الخطوط الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، وصول رحلة للخطوط الليبية ظهر اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة قادمة العاصمة طرابلس.

وبين الجارح في اتصال هاتفي مع بوابة افريقيا الاخبارية، أن رحلة اليوم كان على متنها وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، إضافة إلى 94 راكب في رحلة هي الاولى من طرابلس إلى القاهرة.

وأضاف الجارح، أن السلطات المصرية وافقت بالفعل على تفعيل الرحلات الجوية بين مطار القاهرة والمطارات الليبية، ومن المتوقع أن تباشر الرحلات المنتظمة في أقرب وقت.