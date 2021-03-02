ليبيا
قريبا.. انتظام الرحلات بين مطار القاهرة والمطارات الليبية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ خاص |
02 March, 2021
اكد محمد الجارح مدير مكتب الخطوط الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، وصول رحلة للخطوط الليبية ظهر اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة قادمة العاصمة طرابلس.
وبين الجارح في اتصال هاتفي مع بوابة افريقيا الاخبارية، أن رحلة اليوم كان على متنها وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، إضافة إلى 94 راكب في رحلة هي الاولى من طرابلس إلى القاهرة.
وأضاف الجارح، أن السلطات المصرية وافقت بالفعل على تفعيل الرحلات الجوية بين مطار القاهرة والمطارات الليبية، ومن المتوقع أن تباشر الرحلات المنتظمة في أقرب وقت.
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