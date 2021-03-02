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ورشة عمل حول نبذ خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي في البيضاء

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

بالتعاون مع مبادرة التغير السلمي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، أقامت شبكة صناع السلام بمدينة البيضاء، ورشة عمل حول نبذ خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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