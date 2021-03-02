ورشة عمل حول نبذ خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي في البيضاء

بالتعاون مع مبادرة التغير السلمي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، أقامت شبكة صناع السلام بمدينة البيضاء، ورشة عمل حول نبذ خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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قناة ليبيا
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