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خلال لقائه عميد بلديتها.. الكوني: طرابلس هي قدر ليبيا وليبيا قدر طرابلس

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي المنتخب موسى الكوني أمس الإثنين بعميد وأعضاء بلدية طرابلس.

الكوني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: إن طرابلس هي قدر ليبيا وليبيا قدر طرابلس.

ووصف الكوني اللقاء بأنه بـ”حجم الوطن”، مضيفًا: “كان اللقاء بعميد وأعضاء بلدية طرابلس بحجم الوطن، إن طرابلس هي قدر ليبيا، وليبيا قدر طرابلس. وما فتئت المدينة تدفع ثمن كونها العاصمة؛ رغم إزاحة الحكم المركزي لدور بلديتها/ دار أهل طرابلس كافة، لذا شددنا على منحى اللامركزية وإعطاء المحافظات/ البلديات سلطات أقدر/ وأقرب لإنصاف الناس”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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