بحضور معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الجنوبية، ومدير أمن وادي الشاطئ، وعميد بلدية القرضة، تم افتتاح مقر مصلحة الجوازات والجنسية ببلدية القرضة، ليقدم خدماته لمواطني المنطقة.

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