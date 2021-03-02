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افتتاح مقر مصلحة الجوازات والجنسية ببلدية القرضة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحضور معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الجنوبية، ومدير أمن وادي الشاطئ، وعميد بلدية القرضة، تم افتتاح مقر مصلحة الجوازات والجنسية ببلدية القرضة، ليقدم خدماته لمواطني المنطقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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