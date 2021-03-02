السفير البريطاني لدى ليبيا يؤكد للمنفي الدعم الكامل للرئاسي المنتخب

أخبار ليبيا24

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون اليوم الثلاثاء لرئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي دعم بلاده للمجلس والحكومة.

وأضاف هويتون خلال اتصال هاتفي مع المنفي صباح اليوم أن المملكة المتحدة سوف تقدم الدعم الكامل على جميع الأصعدة من أجل الوصول للاستحقاقات القادمة، مشددًا على ضرورة دعم مخرجات حوار جنيف.

واستعرض رئيس المجلس المنتخب مع السفير البريطاني خلال الاتصال أيضًا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين إضافة إلى عديد من الملفات المهمة من أجل تطوير التنسيق والتواصل بين البلدين،