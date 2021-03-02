البعثة الأمية تشجع النواب على الاجتماع في الموعد المحدد لمنح الثقة للحكومة الجديدة

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أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعة الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، في 8 مارس الجاري.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم تشجيعها بشدة على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف.

وتشجع البعثة وشركاؤها أيضًا في بيان لها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة إلى تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة.

وأوضحت البعثة الأممية في ليبيا أن هذه الدعوة تأتي تماشياً مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري دعا أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف النويري في بيان له أن دعوة صالح شددت على تغليب المصلحة العليا للبلاد وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة.

وناشد النائب الأول الجميع التعاون ابتداءً من المواطن إلى المجلس الرئاسي وأن يعملوا خلال المرحلة المقبلة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وأشار النويري إلى أن قبول السلطة الجديدة شعبيًا يتوقف على مدى قيامها بتوفير الأمن والاستقرار وحلحلة الإشكاليات التي يعاني منها الليبيون.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسة مطلع شهر مارس الجاري لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وحدد صالح الثامن من مارس موعدا للجلسة بهدف مناقشة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الجلسة ستجرى صباحا في مدينة سرت، وإذا تعذر ذلك فسيكون مكان انعقاد الجلسة في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق في ذات الزمان المحدد.