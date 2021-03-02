كلمة الثني خلال لقائه بأعيان ومشائخ وحكماء بلدية أمساعد

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أعيان ومشائخ وحكماء بلدية أمساعد بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية صالح امعوض.
وناقش اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي كافة أوضاع البلدية.
وثمن أعيان ومشائخ بلدية امساعد دور الحكومة الليبية وما قدمته من خدمات للبلدية خاصة وأن المنطقه لم تقدم لها الخدمات طيلة عمل الحكومات السابقة.
ودعا الثني ،إلى ضرورة الإسراع في منح الثقه لحكومة الوحدة الوطنية مؤكدا أن الحكومة الليبية على استعداد للتسليم في أسرع وقت ،مؤكدا أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام الجهات الرقابية والقضائية من أجل التحقيق والمحاسبة، معربا عن أمله من الحكومة القادمة توفير ااحتياجات كافة المناطق.
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