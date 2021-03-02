كلمة الثني خلال لقائه بأعيان ومشائخ وحكماء بلدية أمساعد

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أعيان ومشائخ وحكماء بلدية أمساعد بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية صالح امعوض.

وناقش اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي كافة أوضاع البلدية.

وثمن أعيان ومشائخ بلدية امساعد دور الحكومة الليبية وما قدمته من خدمات للبلدية خاصة وأن المنطقه لم تقدم لها الخدمات طيلة عمل الحكومات السابقة.



ودعا الثني ،إلى ضرورة الإسراع في منح الثقه لحكومة الوحدة الوطنية مؤكدا أن الحكومة الليبية على استعداد للتسليم في أسرع وقت ،مؤكدا أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام الجهات الرقابية والقضائية من أجل التحقيق والمحاسبة، معربا عن أمله من الحكومة القادمة توفير ااحتياجات كافة المناطق.