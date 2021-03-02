اجتماع أمني في طبرق لبحث الأوضاع في المدينة

أخبار ليبيا24- خاص

ناقشت الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق اليوم الثلاثاء بحضور عدد من القيادات الأمنية الوضع الأمني في المدينة.

وحث آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية التكاتف والتعاضد ما بين كل الأجهزة الأمنية من أجل فرض الأمن والمجاهرة به.

وناقش المجتمعون كل القضايا الأمنية التي تواجه المواطن من انتشار السلاح والبناء العشوائي والأمن الغذائي وغيرها من الأمور التي يحتاج لها المواطن في حياته اليومية والسلبيات التي يراها المواطن في الشارع .

واستعرض خلال الاجتماع المخازن التي يستغلها مهربي البشر لإقامة المهاجرين غير الشرعيين لاتخاذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الأوكار.

وتم في الاجتماع الاتفاق على تشكيل غرف أمنية مصغرة على مستوى مديريات الأمن الثلاثة طبرق والمساعد وبئر الأسهل.