وفد «تأسيسية الدستور» يقدم اقتراحا بعقد الاستفتاء يوم 24 ديسمبر

قدم وفد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش اقتراحا بعقد الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 24 ديسمبر وإجراء الانتخابات بعدها، حسبما وصفوا.

وادعى وفد الهيئة المكون من 6 أعضاء أن مقترحه لإجراء الاستفتاء في التاريخ المذكور باعتباره كان محددا للاستحقاق الديمقراطي، وأيضا من أجل قطع الطريق أمام أي ذرائع يدفع بها بقصد تجاوز الاستحقاق الدستوري وفق تعبيرهم.

وزعم الأعضاء إن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد الاستفتاء لن يتجاوز عدة أشهر يعد لها بقرار صادر عن مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وفق تصورات فنية محددة بعيدة عن أي اعتبارات سياسية، وتخضع في ذلك لمتابعة وتقييم مجلسي النواب والدولة.

وطلب وفد هيئة الدستور اعتماد مخرجات الغردقة المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة أساسا لإجراء الانتخابات المقبلة كونها جرت في الإطار الزمني المحدد بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية.