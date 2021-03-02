الدبيبه وسفير ألمانيا يبحثان أهمية التئام البرلمان لاعتماد الحكومة

بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه مع سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”، أهمية التئام مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة وتطورات هذا الشأن.

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وبين الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه التقى السفير الألماني لدى ليبيا وبحثا “أهمية التئام النواب لعقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة وتطورات هذا الشأن” مؤكدا أن سفير ألمانيا أعرب عن استعداد بلاده للتعاون الإقتصادي الثنائي مع ليبيا والاستمرار في دعم برامج الحكم المحلي وتطلعه لدعم خطة الحكومة بالخصوص