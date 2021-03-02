ليبيا الان

عقيلة صالح: “شراء الأصوات” جريمة.. ويجب استبعاد من ارتكبها

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الثلاثاء، أنه إذا ثبت شراء الأصوات في ملتقى الحوار السياسي “فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها”.

وقال عقيلة صالح، في لقاء مع صحيفة “التايمز”: “أعتقد أنه من المناسب تأجيل الجلسة حتى يتم نشر التقرير على الملأ، وإذا كان يقول بالفعل أن هناك رشاوى، فيجب استبعاد من ارتكبها”.

وحصلت “218”، الاثنين، على نسخة حصرية، من بيان وجّهه 24 نائباً إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، يطالبون فيه بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة لحين صدور “تقرير الرشاوى” الذي أعدته لجنة خبراء أممية.

وتالياً أسماء النواب الموقعين على البيان:

ماذا يقول تقرير الخبراء؟

وأكد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة تم رفعه إلى مجلس الأمن، شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ووجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة كرئيس للوزراء”، وفق تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، واطّلعت عليه فرانس برس، الأحد.

وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.

وأفاد الخبراء في تقريرهم بأن أحد المندوبين “انفجر غضباً في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.

وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس، أنه كان شاهدا على ما حصل، معرباً عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.

واختار ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية مؤقتة، حكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لم تحصل على ثقة البرلمان حتى الآن، ومجلساً رئاسياً من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كيف هولاء يخدموا ليبيا ؟ ما بنى على باطل فهو باطل ، اين القضاء الليبي واين الشيخ والمفتي والغالي ماتكلم على الرشوة وشراء الاصوات او حلال عنده ، الله يهلك الراشي والمرتشي ، لاتمنحوا الثقة حتى يحال هولاء على القضاء والحوار السياسي باطل ،
    السيد عقيلة صالح يبقى في منصبه حتى قيام الانتخابات في نهاية السنة ،
    عقيلة كان خاطي عندما قال الحرب على طرابلس كانت خطاء ولكن الحرب على حق ولكن لم تنجح بسبب الخونة والعملاء.
    سحب المرتزقة ويتكلموافقط عن سرت وماذا عن تركيا يا عملاء .سكان المنطقة الغربية في رعب وفساد وكثرة السحرة والوباء بسبب حكومة ملشيات ، الملشيات اقوي من حكومة الوفاق ولهذا السبب الغرب بدعم في الحكومة الفاشلة.
    اهل الزاوية اجرامكم تنالوه والله ليس بغافل عن ماتفعلون ً،
    الزنتان تحتفل بي فبراير مايشكر العرس الا الذي شبعان فيه من الاختلاس

    رد