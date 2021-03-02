المنفي ونائباه يلتقون السفير الألماني لدى ليبيا لبحث التعاون المشترك

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد لمنفي، ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني اليوم في مدينة طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وهنأ أوفتشا السادة بانتخابهم على رأس السلطة التنفيذية الجديدة، كما بحث معهم سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهتهم أكد كل من لمنفي ونائبيه، على أهمية دور ألمانيا في حل الأزمة الليبية، حيث أكد السفير الألماني على دعم بلاده الكامل لمخرجات حوار جنيف المنبثقة عن مباحثات مؤتمر برلين.

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