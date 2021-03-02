الرئاسي وحكومة الوحدة يطالبان بالكشف عن نتائج التحقيق بالرشاوي

الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة يطالبان لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم الرشاوي
الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة يؤكدان عدم السماح لمن يثبت تورطه بالفساد بتولي أي مسؤولية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة يطالبان لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم الرشاوي
الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة يؤكدان عدم السماح لمن يثبت تورطه بالفساد بتولي أي مسؤولية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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