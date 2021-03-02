الرئاسي وحكومة الوحدة يطالبان بالكشف عن نتائج التحقيق بالرشاوي

الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة يطالبان لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم الرشاوي

الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة يؤكدان عدم السماح لمن يثبت تورطه بالفساد بتولي أي مسؤولية

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