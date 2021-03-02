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الرئاسي وحكومة الوحدة يطالبان بالكشف عن نتائج التحقيق بالرشاوي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة يطالبان لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم الرشاوي
الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة يؤكدان عدم السماح لمن يثبت تورطه بالفساد بتولي أي مسؤولية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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