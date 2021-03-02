في أول رحلة جوية مباشرة من طرابلس للقاهرة.. سياله يصل العاصمة المصرية

وصل وزيـر الخارجيـة بحكومة الوفاق محمد سيالــــة اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة وذلك للمشاركة في أشغال الدورة (155) لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال الفترة من 01 إلى 03 مارس الجاري.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سياله كان يستقل طائرة الخطوط الجوية الليبية في أول رحلة مباشرة منذ سنوات من مطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس إلى القاهرة .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استمرار الجهود الدبلوماسية بوزارة الخارجية الليبية لإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، والتي توجت بقرب افتتاح السفارة المصرية بالعاصمة الليبية طرابلس خلال زيارة الوفد المصري لطرابلس الاسبوع الماضي، وما نتجت عنه هذه المحادثات من إعادة تشغيل خطوط الطيران المباشر وتذليل العقبات وضمان الظروف المناسبة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشارات الوازة إلى أن موافقة السلطات المصرية فتح المجال الجوي أمام الشركات الليبية للهبوط في مطار القاهرة الدولي سيكون له الأثر الايجابي في رفع المعاناة عن مواطني الدولتين وعودة حركة الملاحة المنتظمة وتسهيل حركة العبور والتنقل والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين.