الصول: جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة ستعقد في موعدها

أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة ستعقد في موعدها بحضور عدد كبير من أعضاء البرلمان.

وقال الصول في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “في انتظار الثامن من الشهر الجاري لعقد جلسة مناقشة منح الثقة للتشكيل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية التي دعا لها رئيس مجلس النواب” عقيلة صالح.

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وأضاف الصول “من المرجح أن تكون في مدينة سرت بعد رد لجنة 5+5 العسكرية بالإجماع وبموافقتهم على عقد الجلسة وتأمينها ” مردفا “ستعقد الجلسة في الزمان والمكان المحددين بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إلا إذا حدث طاريء لاقدر الله “.

وختم الصول بالقول “لا للمعرقلين والمتربصين لإفشال هذه الحكومة أو منحها الثقة بسبب أطماعهم أو اسباب أخرى الهدف منها عرقلة الحكومة ليس إلا “.