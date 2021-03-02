«الورفلي» يقتحم وكالة شركة سيارات ويحطم محتوياتها ويتوعد مديرها

اقتحم الرائد محمود الورفلي أحد قيادات القوات الخاصة بالجيش الليبي برفقة قوة عسكرية مقر وكالة شركة سيارات «تويوتا» في بنغازي.

وعملت القوة على تدمير محتويات المكان وتكسير زجاج المكاتب بعد اقتحام المبنى.

ووجه الورفلي رسالة خلال الفيديو إلى صاحب الشركة بعدم العودة إلى ليبيا محذرا إياه من القتل حال عودته.

وردد الأفراد الذين عملوا على تدمير المكان عبارة “دواعش المال العام” وقالوا خلال الاقتحام إن كل معتدٍ على المال العام سيكون هذا مصيره على حد تعبيرهم.

واتهمت القوة المرافقة للورفلي التي اقتحمت وكالة السيارات ببيع قطع للسيارات لقوات الجيش بأضعاف سعرها الحقيقي. وجاء التدمير ردا على ممارسات الشركة المالية بحقهم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر محمود الورفلي وهو يقتحم وكالة شركة سيارات «تويوتا» في بنغازي.