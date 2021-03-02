النجار: 50 ألف جرعة من لقاح “استرا زينيك” ستصل ليبيا خلال أسبوع

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن منظومة التسجيل الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا، تم إطلاقها للتسجيل، لافتًا إلى أن ذلك لا يمنع من حين إلى آخر وقوع أعطال فنية.

النجار أوضح، أنه تم إبلاغه أمس أن منظومة السجل المدني أصابها خلل مؤقت، ويتم إصلاحها، مؤكدًا أن المنظومة سوف تعمل مرة أخرى.

وأكد أن المنظومة ستعمل لعدة أيام من أجل أن يتمكن المواطنين من تسجيل أنفسهم على مهل، مبينًا أن الضغط على المنظومة، من قبل المستخدمين، يتسبب في وقوع أعطال فنية، يتم تداركها في أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن المنظومة متاحة الآن لكل المواطنين الحاملين لرقم وطني، مبينًا أنه في خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، سيتم الانتهاء من تسجيل كل الأجانب المقيمين في ليبيا وأيضًا الأشخاص الذين لا يحملون رقمًا وطنيًا.

وأردف “سيتم معاملتهم أسوة بالمواطنين الليبيين.. وسيتلقون التطعيم مثلهم مثل غيرهم”، معلنا أن 50 ألف جرعة من لقاح “استرا زينيك” ستصل إلى البلاد خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وفق ما أبلغته به اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة الجائحة.

وحول نقص المشغلات في المنطقة الجنوبية، أوضح النجار أن المختبرات توقفت لمدة عشرة أيام، نتيجة لنفاذها، وأنه الآن باتت متوفرة ويتم توزيعها، منوها إلى توافر أيضا الاختبار السريع، الذي اعتبره دقيق وأن دقته تضاهي اختبار “بي سي آر”.

واستطرد “الآن مشكلة التحاليل محلولة. ونتمنى التوسع في المختبرات لتوفير المعاناة على الليبيين والوصول إلى المستهدف وهو 10 آلاف تحليل”، متوقعا تحقيق ذلك بعد اعتماد ميزانية العام الجاري.