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قلمة: مكان انعقاد جلسة مجلس النواب لم يُحسم بعد

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

أوضح عضو مجلس النواب صالح قلمة، أن مكان انعقاد جلسة البرلمان لبحث منح الثقة للحكومة الجديدة، لم يُحسم بعد، مبينًا أن هناك مشاورات ستبدأ اليوم الثلاثاء لتحديد المكان.

قلمة أكد – في تصريحات صحفية – أن آلية منح الثقة للحكومة ستكون بنظام القائمة الجماعية، وليس كل وزير على حدة، قائلا “خلال جلسة منح الثقة سيتعين على النواب إما منح الثقة للحكومة بالكامل أو رفضها بالكامل”.

وأضاف أنه في حال وجود تحفظ على أحد الوزراء، سيلزم ذلك جمع 40 توقيعا للنواب كي يستبعد الوزير المستهدف من التشكيلة الحكومية، متابعا أنه من بين المعايير توزيع الحقائب الوزارية على أقاليم ليبيا الثلاثة “برقة وطرابلس وفزان”.

وفيما يخص جمع شمل النواب جميعًا في جلسة واحدة، ذكر أن هناك مكانين مقترحين وهما إما طبرق أو سرت، موضحا أن النواب سيناقشون رسالة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5، التي تنص على الترحيب بعقد الجلسة في سرت، مع توافر المناخ الأمني المناسب لذلك.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، أنه في الثامن من مارس الجاري موعدا للنظر في التشكيلة الحكومية الجديدة، والذي يتطلب التشاور والتناقش مع مختلف أعضاء البرلمان الليبي لمنحها الثقة.

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  • افضل وسيلة متاحة يوم 3/8 هى منح الثقة للحكومة لفترة محددة ولتكن ثلاث شهور قابلة للتجديد فى حالة نجاح الحكومة وفى حالة فشلها يتم اختيار اجراء تغيير حكومى سواء بالكامل او جزئى ومنحها الثقة المهم حاليا التخلص من حكومة السراج الفاسدة فاى حل سئ حاليا افضل بكثير من الوضع الشئ الناتج عن حكومة السراج فحكومة وحدة وطنية لكل الليبين افضل من وجود حكومتين وشقاق بين الاشقاء وتغيير الاشخاص بعد ذلك من اختصاص البرلمان بعد ذلك

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  • جلب المصالح ودرء المفاسد

    إذا حدث تعارضٌ بين المفاسد والمصالح وكانتا في منزلة ورُتبة واحدة، يقدَّم دفعُ المفاسد على الاعتناء بالمصالح[1].

    وهناك قاعدة: “دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح”[2]، “درءُ المفسَدَة أولى مِن جَلب المصلَحَة”[3]،”دفعُ المفسَدَة أهمُّ مِن تحصيلِ المصلَحَة”[4].

    ويقول السيوطي رحمه الله[5]: “إذا تَعارضَت مفسَدةٌ ومصلَحةٌ؛ قُدِّم دفعُ المفسَدةِ غالبًا؛ لأنَّ اعتِناءَ الشارعِ بالمنهِيَّات أشَدُّ مِن اعتنائِه بالمأمورات”[6].

    ويقول العزُّ بن عبدالسلام رحمه الله[7]: “إن تعَذَّر الدَّرءُ والتَّحصيلُ فإن كانت المفسَدةُ أعظمَ من المصلَحةِ، درَأنا المفسَدةَ ولا نُبالي بفَواتِ المصلَحة”[8]؛ لأن “دَرْء المفاسدِ أولى من جَلب المصالح، فإذا تَعارضَت مفسَدةٌ ومصلَحةٌ قُدِّم دفعُ المفسَدةِ غالبًا”[9].

    أي: إذا حدَث تعارضٌ بين المصالح والمفاسد وهُما في نفس المنزلة، ولا نستطيع الجمع بينهما، سنلجأ إلى الترجيح بدرء المفسدة على جَلب المصلحة.

    ومن أدلة مشروعيتها من الكتاب:
    قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108].

    وجه الدلالة: أن الله منَع المسلمين من أن يسبُّوا آلهة المشركين؛ خوفًا من مفسدةِ سبِّ المشركين لله تعالى[10].

    ويُثاب المرء إذا التزم بهذه الآية الكريمة[11]؛ فقد نَهى الإسلام عن سب آلهة المشركين مع ما فيه من المصلحة، ولكن مفاسدها أكبر.

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