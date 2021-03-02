أوفتشا يبدي لدبيبة استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي الثنائي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، على أهمية التئام النواب لعقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة، الدبيبة خلال لقائه اليوم بالسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفتشا، بحث أيضا تطورات الأوضاع السياسية، كما أعرب في تغريدة له عن سعادته لما أبداه أوفتشا من استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي الثنائي والاستمرار في دعم برامج الحكم المحلي، إضافة إلى تطلعه لدعم خطة الحكومة بهذا الخصوص.
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قناة ليبيا
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