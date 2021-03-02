البعثة الأممية تشجع أعضاء البرلمان على الاجتماع في سرت لمنح الثقة

في إطار متابعتها الاستعدادات الجارية لعقد جلسة البرلمان بمدينة سرت في الثامن من مارس، وعقب مشاورات مع الشركاء الدوليين، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية.

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