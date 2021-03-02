البعثة الأممية تشجع أعضاء البرلمان على الاجتماع في سرت لمنح الثقة

في إطار متابعتها الاستعدادات الجارية لعقد جلسة البرلمان بمدينة سرت في الثامن من مارس، وعقب مشاورات مع الشركاء الدوليين، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية.
تعليقات
-
لأن المؤامره بالأساس أمميه تركيه لذلك الأمم تضغط تركيا تضغط لتنفيذ ما قرروه هم في جنيف وان كان يشوبه فساد ذمم ورشي ومرتشيين فلا يهم الأمم ولا تركيا فساد الساسه الليبيين فالعار لا يحق لا بتركيا التي تريد الاستفاده من حكومة دبيبه بأي طريقه كانت كذلك الغرب المسيطر علي قرار الأمم المتحده ان يرغب في أنوتمر هذه الحكومه التي سيستفيد الغرب منها في عقود ستمنحهن للشركاته
-
الافضل هو منح ثقة للحكومة لفترة محددة وبشروط محددة لتحقيق السيادة الوطنية وفى حالة نجاحها يتم التجديد من مجلس النواب وفى حالة الفشل يتم اختيار رئيس جديد للحكومة من خلال المجلس الرئاسى ويعرض على مجلس النواب لنيل الثقة المهم حاليا التخلص من حكومة السراج الفاسدة ومنتهية الصلاحية فاختيار الاسوأ افضل من بقاء السئ جدا جدا جدا
-
ولتكن اامدة ثلاثة اشهر او اعلان نتيجة تحقيق الامم المتحدة فى قضية الرشوة ايهما أقرب
-
أضف تعليقـك