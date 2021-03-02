وزارة التأهيل تعتزم إنشاء جهاز مركزي للتفتيش على بيئات العمل

كشف وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين، عن استعداد الوزارة لإنشاء «جهاز تفتيش» لضبط المخالفات في أماكن وبيئات العمل.

وأضاف الأمين، في بيان للوزارة اليوم، أن الاتفاقية الدولية رقم 81 لسنة 1947 والتي صادقت عليها ليبيا في العام 1970، تنص على ضرورة أن يكون التفتيش هيئة مستقلة.

وزير العمل يعلن إطلاق الخطة التدريبية للعام 2021

وأضاف «نحن نعمل على أن تكون تبعية هذا الجهاز للوزارة، وأن يتمتع عناصره بصفة مأموري الضبط القضائي».

وفي أواخر يناير الماضي، أعلن الأمين، إطلاق الخطة التدريبية لموظفي الوزارة والمكاتب التابعة للعام 2021، من الأول من فبراير.

وأوضح الوزير، أنه تم التعاقد مع 13 شركة ومركزا، لتنفيذ الخطة التدريبية في ربوع ليبيا، بعد تحديد عدد من المعايير، منها جودة التدريب والاعتماد المؤسسي والبرامجي.

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