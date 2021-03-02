تونس تشدد إجراءات مراقبة توافد الليبيين بعد اكتشاف السلالة البريطانية لكورونا

شددت السلطات التونسية إجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين الوافدين على ترابها بعد اكتشاف السلالة البريطانية في ليبيا.

وأفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين زيد الغنز, في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء, بأن الجهات الصحية شددت إجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين الوافدين على الجهة, سواء بالمعبر الحدودي برأس الجدير بمعتمدية بن قردان من محافظة مدنين, جنوب البلاد, أو بمختلف المصحات التي يتوجهون لها للعلاج وذلك على خلفية كشف السلالة البريطانية بليبيا خلال الفترة القريبة الماضية في إطار إجراءات التوقي من خطر تسللها عبر الوافدين من ليبيا.

وشدد المصدر ذاته, وفق ما نقلت عنه إذاعة “شمس أف أم” المحلية, على ضرورة تحسيس كل الأطراف الصحية الناشطة بالمنفذ الحدودي برأس الجدير وبالمصحات الخاصة وبضرورة الانتباه ومزيد اليقظة والحذر، سواء تجاه الوافدين بسياراتهم الخاصة او المرضى القادمين على متن سيارات الإسعاف الليبية نحو المصحات الخاصة بالجهة.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية, الثلاثاء, اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن نوع “سارز كوفيد 2”.

كما أفادت الصحة التونسية بأننظام المراقبة لم يكشف إلى حد اليوم أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا أو بالبرازيل في البلاد.

وذكرت الوزارة بأن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا بتونس, مشددة على ضرورة مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعلنة من قبل هياكلها.