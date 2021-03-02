طائرة للخطوط الليبية تحط على أرض مطار القاهرة قادمة من مطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت شركة الخطوط الليبية الجوية أن طائرة تابعة لها حطت على أرض مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس في أول رحلة بين المطارين منذ أعوام.

وسمحت السلطات المصرية لركاب الطائرة والذين بلغ عددهم “217” مئتان وسبعة عشر بالدخول لمصر عبر مطار القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ التوافقات التي تمت بين حكومتي الوفاق وجمهورية مصر من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وبما فيه مصلحة الشعبين.

وبحسب القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة “طارق الحويج” فسيتم الإعلان عن جدول الرحلات الأسبوعي بين البلدين حالما تستكمل سلطات الطيران المدني في البلدين كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل الخط الجوي بين طرابلس والقاهرة .