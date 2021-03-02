«حملة التطعيم ضد كورونا».. محور مشاورات عقوب مع ممثلة منظمة الصحة

بحث وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، اليوم الثلاثاء، مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، الوضع الصحي في ليبيا بعد عدة زيارت أجرتها لعدد من مراكز العزل السريري الصحي لتقييم الموقف العام.

وأكد عقوب أن اللقاء ركز «على الحاجة إلى تسليط الضوء على الدعم المقدم من شركاء ليبيا، لتعزيز التخطيط للنظام الصحي، وتنمية القدرات في القطاع الصحي؛ لضمان تطبيق الحملة الوطنية للتطعيمات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد»، وفق بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة في موقع «فيسبوك».

– «مكافحة الأمراض» يطلق موقعا على الإنترنت لتسجيل طلبات الحصول على التطعيم ضد كورونا في ليبيا

وتطرق الاجتماع إلى «الأوضاع الصحية وضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا»، إضافة إلى «آلية النهوض بالرعاية الصحية الأولية بالبلديات، والمضي قدمًا مع الشركاء في البلاد الذين يعملون في قطاع الصحة».

وأمس الإثنين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق منظومة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا. ودشن المركز موقعًا إلكترونيًّا لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على التطعيم.

ووفق الموقع المخصص للتسجيل، فإن المستهدفين بالحملة كمرحلة أولى هم: الأطقم الصحية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة. ويقدم التطعيم لجميع المواطنين الليبيين والمقيمين فوق سن 18 عامًا في الوقت الحالي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا