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قبائل التبو تفتتح أول مقر لها في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتحت قبائل التبو أول مقر لأعيانها وحكمائها في ليبيا، والذي تم تجهيزه في المدينة بحضور عدد من الأعيان والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى حضور عدد من قيادات الطوارق والأمازيغ والعرب في المنطقة الجنوبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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