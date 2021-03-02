قبائل التبو تفتتح أول مقر لها في ليبيا

افتتحت قبائل التبو أول مقر لأعيانها وحكمائها في ليبيا، والذي تم تجهيزه في المدينة بحضور عدد من الأعيان والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى حضور عدد من قيادات الطوارق والأمازيغ والعرب في المنطقة الجنوبية.
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قناة ليبيا
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