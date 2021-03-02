بالصور: استعراض القوة الأمنية في طبرق ضمن الجمع السنوي

أقيم الجمع السنوي بمديرية أمن طبرق مساء أمس الإثنين، في عرض مهيب ضم القوة العمومية للمديرية من أعضاء هيئة الشرطة، من ضباط وضباط صف وموظفين، إضافة للآليات، وذلك أمام مدير الأمن العميد .أ خالد عبدالعزيز البسطة.
حضر العرض، الذي جاء تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العقيد الشريف قويدر، وأمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بو بوعلوية، ومعاون مدير الإدارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية عقيد حماد بورقيعة، وعميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية.
وبحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق، تم خلال الجمع تثبيت القوة العمومية الفعلية لمديرية أمن طبرق، فيما السيد مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بروح الانضباطية والمهنية العالية، وحسن القيافة والضبط والربط التي تحلى بها كافة منتسبي مديرية أمن طبرق.
فيما ألقى مدير الأمن محاضرة حث في مجملها أعضاء هيئة الشرطة، على المحافظة على الروح المعنوية العالية والعمل على تأمين المواطن وممتلكاته العامة والخاصة، والمحافظة على الانضباطية في الأداء وإظهارها على الصورة الحسنة لرجل الأمن.
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