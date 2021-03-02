بالصور: استعراض القوة الأمنية في طبرق ضمن الجمع السنوي

أقيم الجمع السنوي بمديرية أمن طبرق مساء أمس الإثنين، في عرض مهيب ضم القوة العمومية للمديرية من أعضاء هيئة الشرطة، من ضباط وضباط صف وموظفين، إضافة للآليات، وذلك أمام مدير الأمن العميد .أ خالد عبدالعزيز البسطة.

حضر العرض، الذي جاء تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العقيد الشريف قويدر، وأمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بو بوعلوية، ومعاون مدير الإدارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية عقيد حماد بورقيعة، وعميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية.

وبحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق، تم خلال الجمع تثبيت القوة العمومية الفعلية لمديرية أمن طبرق، فيما السيد مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بروح الانضباطية والمهنية العالية، وحسن القيافة والضبط والربط التي تحلى بها كافة منتسبي مديرية أمن طبرق.

فيما ألقى مدير الأمن محاضرة حث في مجملها أعضاء هيئة الشرطة، على المحافظة على الروح المعنوية العالية والعمل على تأمين المواطن وممتلكاته العامة والخاصة، والمحافظة على الانضباطية في الأداء وإظهارها على الصورة الحسنة لرجل الأمن.

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