“الثني”: مستعدون لتسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية حال حصولها على ثقة مجلس النواب

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني على ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أمس الاثنين مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
وضم الاجتماع وزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل الدكتور السنوسي صالح، وكافة مدراء الإدارات القانونية والمالية والمشروعات بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية والمكلفون بجرد كافة الأصول الثابتة والمنقولة والخزائن والمخازن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع لإجراءات الإدارية والمالية تمهيدا لإجراء التسليم والاستلام لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على سرعة العمل وتقديم كل العون لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها، معربا عن أمله في نجاح الحكومة في توحيد البلاد واستقرارها لرفع المعاناة عن المواطنين.
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