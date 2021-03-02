“الثني”: مستعدون لتسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية حال حصولها على ثقة مجلس النواب

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني على ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أمس الاثنين مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

وضم الاجتماع وزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل الدكتور السنوسي صالح، وكافة مدراء الإدارات القانونية والمالية والمشروعات بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية والمكلفون بجرد كافة الأصول الثابتة والمنقولة والخزائن والمخازن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع لإجراءات الإدارية والمالية تمهيدا لإجراء التسليم والاستلام لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على سرعة العمل وتقديم كل العون لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها، معربا عن أمله في نجاح الحكومة في توحيد البلاد واستقرارها لرفع المعاناة عن المواطنين.