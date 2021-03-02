الثني يؤكد استعداده لتسليم المهام للحكومة الجديدة

أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الإثنين، على ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

وشدد الثني على “ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع لإجراءات الإدارية والمالية؛ تمهيدا لإجراء التسليم والاستلام لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب”، وفق بيان للحكومة.

وشدد الثني على ضرورة سرعة العمل وتقديم كل العون لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها، معرباً عن أمله في نجاح الحكومة في توحيد البلاد واستقرارها لرفع المعاناة عن المواطنين.

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