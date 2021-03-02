“صحة الوفاق” تعتمد نتائج الدور الأول للمعاهد الصحية المتوسطة

قالت رئيسة قسم التمريض بوزارة الصحة فاطمة الوافي، إن عدد الطلبة المتقدمين لإجراء الامتحانات بلغ (379) طالبا وطالبة، وعدد الناجحين (324) طالبا وطالبة، بنسبة 85%.

وأجريت الامتحانات النهائية لدبلوم المعاهد الصحية المتوسطة في عدد (15) معهدا، وفق بيان لصحة الوفاق أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في التمريض بالمستشفيات، حيث بلغ عدد المتخرجين من المعهد (475) طالبا وطالبة، وجاري العمل على اعتماد الشهادات وليتم توزيع الخريجين على المستشفيات.

وبلغ العدد الكلي للمعاهد الصحية المتوسطة (23) معهدا موزعة على مستوى ليبيا، وهي:

– المعهد الصحي طرابلس الطبي.

– المعهد الصحي طرابلس المركز.

– المعهد الصحي تاجوراء.

– المعهد الصحي الحروق.

– المعهد الصحي سبها.

– المعهد الصحي مرزق.

– المعهد الصحي مصراتة.

– المعهد الصحي مسلاتة.

– المعهد الصحي زليتن.

– المعهد الصحي غريان.

– المعهد الصحي مزدة.

– المعهد الصحي الزنتان.

– المعهد الصحي الزاوية.

– المعهد الصحي صبراتة.

– المعهد الصحي العجيلات.

– المعهد الصحي يفرن.

– المعهد الصحي زمزم.

– المعهد الصحي براك الشاطئ.

– المعهد الصحي أوباري.

– المعهد الصحي ابن النفيس طرابلس.

– المعهد الصحي الأورام مصراتة.

– المعهد الصحي صرمان.

– المعهد الصحي وادي عتبة.

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