«صنع الله»: نعزز الشفافية والحرفية العالية التي نتمتع بها في مؤسسة النفط

اجتمع مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، برؤساء هيئات المراقبة بشركات القطاع، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، وجادالله العوكلي، ومديري العموم والإدارات القانونية والمالية والإدارات ذات العلاقة، وبعض من المستشارين القانونيين بالمؤسسة.

وزعم بيان صادر عن مؤسسة النفط، أن الاجتماع يأتي في إطار سعي المؤسسة الوطنية للنفط الدؤوب للعمل بمهنية وشفافية، وجهودها لاستمرار وتيرة عمل قطاع النفط الليبي وفق اللوائح والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسة وشركاتها بانضباطية عالية.

ولفت البيان، إلى أن الاجتماع تم خلاله مناقشة جملة من المواضيع أبرزها التأكيد على دعم جهود هيئات المراقبة بشركات القطاع، وإبراز دورها القوي والفاعل في تطبيق القانون رقم 23 لسنة 2010 ومتابعة أداء الشركات وفقا لصحيح القانون والامتثال لكل القرارات واللوائح الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط تعزيزا للشفافية والالتزام بالمهنية والحرفية العالية التي يتمتع ويعمل بها قطاع النفط الليبي .

وادعى “صنع الله” أن هناك ضرورة لأهمية العمل والإسراع في مراجعة دليل هيئات المراقبة الموحد لشركات القطاع والعمل به لضمان أن يستمر هذا القطاع المهم والحيوي في نجاحه والعمل بمهنية وحرفية عالية.