«الوطني للامتحانات» يعلن آليات تنظيم الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لحكومة الوفاق، نظام الدخول للدور الثاني لطلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، للعام الدراسي الماضي، 2019/2020.

وقال المركز في تعميم نشره اليوم، أنه لن يسمح للطالب الراسب في أكثر من ثلاث مواد بدخول الدور الثاني، وعليه إعادة العام الدراسي كاملا، مؤكدة أنه لن يتم اعتماد النظام التكميلي للطالب الراسب، بل سيعيد الطالب العام الدراسي كاملا في جميع المواد وليس المواد التي رسب فيها فقط.

وأوضحت أنه سيسمح للطالب الراسب في ثلاث مواد فقط بالدخول لامتحانات الدور الثاني.

وتابعت أن هذا التعميم يأتي تنفيذا لما ورد في قرار المجلس الرئاسي رقم 779 لسنة 2018، بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التعليم العام في المادة 45، والتي نصت على أنه «يعقد للطلبة الراسبين في ثلاث مواد على الأكثر وللغائبين بعذر دور ثان، وفي حالة عدم نجاح الطالب يجب عليه إعادة الدراسة في جميع المواد، وإن لم ينجح في سنة الإعادة جاز منحه سنة استثنائية بقرار من وزير التعليم بناء على اقتراح من إدارة الامتحانات».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا