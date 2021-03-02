ليبيا الان

«خارجية البرلمان المنشق»: أكدنا للسفير الألماني دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “المنشق” التقت بالسفير الألماني لدى طرابلس.

وزعمت وسائل الإعلام، إن اللقاء يأتي إطار التعاون الثنائي بين النواب المنشق، وألمانيا الاتحادية.

وعقد “البرلمان المنشق” لقاء تقابلي مع السفير الألماني “أوليفر أوفتشا” والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، في مقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، بحسب وسائل الإعلام.

ولفتت وسائل الإعلام، إلى الاجتماع ركز على دعم مخرجات الملتقى السياسي الليبي في “جنيف”، وتعزيز التعاون المشترك، على حد زعمهم.

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«خارجية البرلمان المنشق» السفير الألماني دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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