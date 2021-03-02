«خارجية البرلمان المنشق»: أكدنا للسفير الألماني دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “المنشق” التقت بالسفير الألماني لدى طرابلس.

وزعمت وسائل الإعلام، إن اللقاء يأتي إطار التعاون الثنائي بين النواب المنشق، وألمانيا الاتحادية.

وعقد “البرلمان المنشق” لقاء تقابلي مع السفير الألماني “أوليفر أوفتشا” والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، في مقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، بحسب وسائل الإعلام.

ولفتت وسائل الإعلام، إلى الاجتماع ركز على دعم مخرجات الملتقى السياسي الليبي في “جنيف”، وتعزيز التعاون المشترك، على حد زعمهم.